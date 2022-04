Florence CASTELLO

Riche d'une longue expérience dans la gestion administrative au sein de deux agences d'assurance, je suis aujourd'hui très motivée par le secteur social. Mon empathie et ma polyvalence sont des qualités qui me permettent d'envisager une reconversion dans des structures de service et d'aide aux personnes.

Mon parcours personnel a fait de moi une personne pleine d'énergie et de vie pour qui le travail doit être un challenge de chaque jour.

Je serais heureuse de pouvoir échanger avec vous au sujet d'une future collaboration.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Travail en équipe

Dynamisme

Conscience professionnelle

Rigueur

Secrétariat

Autonomie professionnelle

Gestion administrative

Conseil

Dactylographie