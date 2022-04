Florence CAVALLINI

Ma valeur ajoutée, je suis reconnue pour être consciencieuse, sérieuse, loyale.



En recherche d'emploi.



Mes compétences :

Suivi administratif du personnel

Sage 100 et gestion co

Traitement du courrier et administratif

Facturation et suivi des encaissements

Controle et justification des comptes

Declation tva preparation des travaux de fin d exe

Organisation de voyage reunions

Tenue d agendas et plannification

Accueil relation clientèle standard

Traitement des operations achats ventes stocks

Pratique des ressources humaines

Saisie et mise en page de documents

Travaux comptables courants

Pratique courante word excel powerpoint

Prépa paie / cegid