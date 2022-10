Pierre-Jean FABAS

Formateur conseil en matières sociales au sein d’un centre de formation pour adultes.

Rédacteur en chef du site Légisocial.



Rédacteur de nombreux billets d’actualité sur Internet et dans la presse spécialisée.

Auteur de plusieurs ouvrages traitant de l’actualité jurisprudentielle.



Créateur d’un livre de vulgarisation des lois essentielles dans le domaine de la paie.



Adjoint de direction pendant 20 ans et gérant de société durant 10 ans dans le domaine de la chaussure.



Passionné par le métier de formateur et le secteur de la paye dans lequel la recherche est quotidienne, la remise en question de tous les instants et l’humilité de mise.





Bibliographie :



Livre « Abécédaire social et paye 2008 » (éditions Publibook)

Livre « Abécédaire social et paye 2010 » (éditions INDICATOR)

Livre « Nul n’est censé ignorer les lois en paye » (éditions ÉDILIVRE)

Livre « Abécédaire social et paye 2011 » (éditions INDICATOR)

