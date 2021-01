Pascal FOURNY

.Effectue actuellement des missions en comptabilité en TPE et PME jusqu'à l'élaboration du bilan.

.Nombreuses missions de Paie sur logiciel SAGE, CIEL, EBP, CEGID et DIVALTO et TESE-Urssaf.

.Formateur en paie et droit social.

.Conseil opérationnel en Ressources humaines (a été un ancien RRH pendant 17 ans (Industrie & Services dans des PME/PMI de 250 personnes).

.Missions effectuées dans le cadre du Portage salarial (ESCENDO);

Autres Compétences : Gestion des conflits / Comité d'entreprise / Délégués du Personnel /NAO / Formations / Emplois et compétences / GPEC.



Vous souhaitez me contacter?

http://paie-comptabilite.fr/

Mon Tél: 06 08 84 83 56.



Mes compétences :

Comptabilité / Paie / Ressources humaines / Conseil / Management