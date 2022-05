Marie-Claude CHARLES

Une seule phrase pour résumer mon parcours : prendre soin d'autrui

De 1978 à 2008, j'ai travaillé en psychiatrie adulte.

20 ans au Centre de Réadaptation de la Tour de Gassies m'ont appris réellement mon métier (de 1984 à 2003) dans un service où l'humain est au cœur de la prise en charge de la personne hospitalisée .

Arrivée au Centre Hospitalier Charles Perrens en 2003, je travaille d'abord en hôpital de jour à la création d'ateliers d'entrainement aux habiletés sociales et reviens vers ma passion: la prévention.

2005-2006 année de la licence d'Education à la santé et de Promotion de la Santé à l'Institut d'Epidémiologie et de Santé Publique de l'université Victor Ségalen Bordeaux 2. Pendant cette année j'effectue le stage professionnel à l'Ecole du Dos dirigée par le Dr Ravaud, Centre de la Tour de Gassies , mon mémoire professionnel portera sur les lombalgies chroniques d'origine professionnelles.



2008:INRS Nancy formation de formatrice en prévention des risques liés à l'activité physique.



2009: Unité de Prévention des Risques liés à l'Activité Physique

Démarches participatives de prévention des TMS en unités de soins , service restauration , services techniques etc..

2011: Bien-être à l’hôpital: le massage Assis Minute = un outil de gestion du stress

2012 : Organisation du premier colloque sur la prévention des TMS au Centre Hospitalier Charles Perrens 26 janvier 2012



Mes compétences :

TMS

Santé

Risques professionnels

Prévention