Julie LAVAUD

Ingénieur QSE, spécialisée dans le management de la sécurité, je mets mes compétences au service de PME (petites et moyennes entreprises) dans les secteurs du BTP, de l'industrie et de l'agro-alimentaire, depuis novembre 2006.



Zone géographique : à partir du département de l'Aude où je me situe, j'interviens en Languedoc-Roussillon et en Midi-Pyrénées



Mes compétences :

Accompagnement

Conseil

Formation

Management

Management de la securite

Prévention

Prévention des risques

Prévention des risques professionnels

Risques professionnels

Santé

Sécurité