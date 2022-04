Florence CAZALIS

Www.gestion-formation-paie-personnel.fr



J'ai créé Gestion Plus en 2007, après une expérience de 20 ans en entreprise, complétée en 2009 par un diplôme de Consultant Formateur.



NOS DOMAINES D'INTERVENTION :

PAIE / RESSOURCES HUMAINES

LOGICIELS DE GESTION

GESTION D'ENTREPRISE



EXTERNALISATION ET ASSISTANCE PAYE/GESTION DU PERSONNEL RH

bulletins de salaires, déclarations sociales, gestion des absences et des mouvements du personnels

audit paie (organisation, mise en conformité, accompagnement)

formation paie





Partenaire certifiée EBP (Centre de Compétences)

conseil, suivi, vente,paramétrage, migration, formation



CONSEIL EN GESTION

Diagnostic, préconisation et accompagnement

Formation



Gestion Plus Expertise dispose d'un numéro d'enregistrement formation permettant une prise en charge.



Mes compétences :

Quadratus

Ebp

Paye

Gestion du personnel

Conseil

Audit

Formation

Comptabilité

Quadra Paie