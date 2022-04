Florence CESSIECQ

Adaptabilité, dynamisme et rigueur m'ont permis de pleinement réaliser mes précédentes missions et d'intégrer de nombreux projets me laissant l'opportunité d'exercer sur des périmètres très variés, et ce au sein de grands groupes français et internationaux comme de plus petites structures.

Issue d'une formation d'Ecole Supérieure de Commerce orientée commerce international avec 2 ans à l'étranger, j'ai par la suite souhaité me spécialiser avec un Master management stratégique achats du programme DESMA de l'IAE Grenoble

Mon parcours me permet aujourd’hui d'approfondir mes compétences projets.



Mes compétences :

Gestion de projets

Stratégie de communication

Appel d'offres

Stratégie commerciale

Négociation

Veille concurrentielle

Sourcing international

Achats

Management

Supply chain management

Gestion d'un portefeuille achats

Relation fournisseurs