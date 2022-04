Florence CHABRIÈRES

Artiste Peintre, Plasticienne :



Mon travail de peintre se porteessentiellement sur la matière et la couleur.

L'Intemporel, autant en décoration qu'en peinture, reste mon but.

Les couches d'enduit teinté aux pigments,la transparence,l'écriture, les mats et les brillants, l'inclusion d'objets, de collages, sont autant de strates, de traces , comme les couches de la terre, empreintes, fossiles, et avenir.



j'aime travailler"sur place" pour m'imprégner d'un pays,de ses rues, de ses murs, de ses habitants.Peindre "sur le motif" en quelque sorte.et confronter mon sensible à d'autres valeurs.

Ces ateliers "itinérants" servent à ma production, mais aussi au partage et à l'échange.



Je suis ouverte à tout offre de partenariat, mécénat,ateliers.

Lien pour avoir un aperçu de mon travail de peintre:

http://fchabrieres.canalblog.com/





Architecture d’intérieur :

.Attente actuelle:

Collaborer avec des gérants d'immeubles , promoteurs sur des programmes en France ou à l'étranger.(Maroc, en particulier ou j'ai des projets en bénévolat, d'où la nécessité de gagner ma vie sur place.



de 1976 à 1988 :

Marseille

Ouverture de ma propre boutique de cadeaux et Décoration,

Paris:

Décoratrice pour la Société Yves Halard, av.de Breteuil,Paris.

Directrice de la boutique Agnés Comar av.GeorgesV Paris.

Décoratrice pour Missoni-Maison .rue du Bac Paris.



Depuis 1990 et à ce jour:

Décoratrice en free lance pour une clientèle diversifiée:

Particuliers, Hôtels, Promoteurs(identité visuelle,appartements témoins, choix contractuels), Cabinets d’Architecture(missions), Gérants d’immeubles(halls, implantations).

En France et aussi en Espagne.



*********************************************************************



Mes compétences :

Architecture

Architecture d'intérieur

Art

Art contemporain

Conception

Décoration

Design

Ecriture

Evénementiel

Humour

Peinture