Florence CHAHID NOURAI

Responsable de programmes pendant 7 ans à Paris et dans le 92

responsable des investisseurs logement pendant 3 ans en direction centrale

management d'une équipe de reponsables de programmes dans le 93 pendant 2 ans et demi

Depuis juillet 2012 directrice de l operationnel, j encadre une equipe de 8 personnes composee de responsables de programmes, maitres d ouvrage technique et responsable clientele.

Fort de mon expérience opérationnelle j ai rejoint la direction du développement RH pour accompagner l entreprise et ses collaborateurs dans la formation et le développement des compétences.



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Maîtrise d'ouvrage

Montage

Montage d'opérations

Promotion

Promotion immobilière

Ressources humaines

Développement ressources humaines

Formations