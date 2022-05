Michel OLZIER

Technique/ financier,



Études de faisabilité en phase amont avec l'architecte, pré chiffrage des coûts de construction.

Négociation des contrats de Maîtrise d'oeuvre, bureaux d'études, bureaux de contrôle, SPS, pilotes

Montage des dossiers PC/PD, intégration des nouvelles normes (NRT, NRH)

Programmation, optimisation des cellules en phase APD, élaboration des plans de vente et des dossiers commerciaux, définition des prestations/ descriptif sommaire.

Élaboration des DCE avec l'ensemble des intervenants, recherche d'amélioration des ratio coûts/prestations, établissement des planning TCE, consultation des entreprises ( EEG et CES),analyse des variantes, négociation, conclusion et signature des marchés.

Suivi des phases de productions, pilotage des intervenants, chiffrage et gestion des TMA, négociation des avenants, réception des ouvrages, livraisons des appartements, suivi des levées des réserves, décompte définitifs des entreprises

Gestion du SAV



Juridique/administratif



vérification de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété,

gestion des contentieux,

Dépôt de pièces pour la commercialisation de l'opération chez le notaire.



Relationnel/Management



Management d'équipes ( responsables de programmes, responsables techniques, assistantes) et management transversal ( Directions du développement, Direction commerciale, Direction juridique, Service fonctionnel).

Pilotage des réunions en Mairie et aménageur en phase montage du permis de construire,

Présentation à la direction générale des dossiers pour le lancement commerciale.

Membre du Codir



Mes compétences :

Mobilité nationale

Adaptabilité et esprit d'initiative

Management de projets

Organisation

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Planification

Marchés publics

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Gestion financière

Immobilier

Programme Management

Feasibility Studies

Civil Engineering