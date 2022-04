Muriel SCHOUMACHER

15 années en Agence de design et bureau de tendance, de l'habillage de cabines d'avion à la rénovation de salle de restaurant, bureaux et hôtels ... exerce essentiellement en B2B

Ainsi que 10 années à promouvoir des ouvertures et développement de centres de profit retail luxe avec des actions marketing et commerciales, events et partenariats en région..

Expériences multiples et complémentaires.



Mes compétences :

Création

Décoration

Gestion de projet

Planche Tendance

ADN de Marque

Management

Concept harmonie

Identité visuelle

Aménagement intérieur

Matériauthèque par Industrie