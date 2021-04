Florence CHANCEL-MARTINEZ

Actuellement Chargée en Relations Internationales à l'INSA Centre Val de Loire



En charge du suivi administratif des étudiants réalisant une mobilité à l'international

Et de l'accueil et de la gestion administrative des étudiants étrangers venant dans le cadre d'un échange international



Après un déménagement sur Bourges pour raisons familiales, je me suis réorientée vers un poste d'assistante administrative polyvalente.

Rigoureuse, autonome, organisée, aimant le travail en équipe, je souhaite utiliser au mieux les compétences et les savoir-faire acquis dans mes emplois précédents.



Formation:

Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris

Très bon niveau en Anglais : TOEIC: 980/990 ; 12 ans de pratique quotidienne en entreprise



Postes précédents:

Ingénieur commerciale chez Meteo France International

Responsable de Projet confirmée dans le domaine informatique & logiciel embarqué

Ingénieur avant-vente

Ingénieur R&D en télécom



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Offres commerciales

Relations internationales

Bid management