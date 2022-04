Florence CHARRIER

Vous avez votre mot à dire sur votre entreprise, votre institution, vos projets, vos produits et services. Vous ne voulez pas mâcher vos mots mais vous les avez au bord des lèvres ? Donnons-leur de l’écho !



Je vous propose de rédiger vos contenus de marque - qu'elle soit commerciale, territoriale ou associative - avec l’objectif de faire résonner votre discours à travers une communication engageante :

> pour inviter vos collaborateurs, administrés, prospects, clients, adhérents, à tisser une relation avec vous,

> pour retenir leur attention par son utilité et sa singularité,

> pour leur donner envie d’agir dans le bon sens.



Et si nous prenions le temps d'en discuter ? Décrochons nos téléphones (06 89 92 70 44) ou pianotons sur nos claviers (charrier.florence@gmail.com) !



#brandcontent #rédaction #storytelling



Mes compétences :

Marketing durable

Stratégie de communication

Stratégie marketing

Communication éditoriale

Relations publics

Communication interne

Sens de l'écoute

Capacité d'analyse

Communication digitale

Conduite de projet

Communication événementielle