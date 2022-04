Florence CHARRIER

Une formation initiale en Droit puis en Médiation et Sciences de l’Education

Une expérience professionnelle de 12 ans dans le domaine du handicap après avoir été formatrice auprès de publics en difficulté d'insertion

Chargée d’insertion professionnelle pendant 2 ans au sein de différentes structures du milieu protégé ( Entreprises Adaptées et Etablissement de Service et d’Aide au Travail ) de la région Rouennaise, j’ai rejoint l’association Handiciper spécialisée depuis 20 ans dans le conseil aux entreprises pour la gestion du handicap professionnel

Suite à l’exercice de différentes missions (accompagnement des PME dans le cadre de programmes AGEFIPH, accompagnement de la branche transport et logistique pour sa politique handicap, animation d’évènementiels en entreprise ) j'ai intégré le cabinet JLO CONSEIL comme consultante handicap et diversité. J’interviens au sein des entreprises de tout secteur d’activité qui souhaitent développer une politique handicap par la conduite de diagnostics, l’animation d’actions de sensibilisation et de formation en direction de tous les publics de l'entreprise, l’appui à la communication et l’aide au pilotage des projets.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conception

Formatrice

Développement

Coordination

Santé au travail

Accompagnement

Conduite de projet

Ecoute