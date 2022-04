Florence CHATEIGNER

COMPETENCES

- Accompagnement et fidélisation des clients

- Conseil, recommandation et suivi d'opérations commerciales

- Maitrise de la chaîne graphique

- Maîtrise informatique (Word - Excel - Power Point) sur Mac et PC

- Formation Digitale - Réseaux sociaux (Facebook - Twitter - Instagram)



PRODUCTION

- Elaboration des plannings des campagnes

- Coordination des opérations

- Recherche et proposition de fournisseurs pouvant répondre aux besoins des clients



Mes compétences :

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Edition

Compaq/Digital Hardware

Apple Mac