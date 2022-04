Delphine AUBOUIN

Mon profil de communicante se traduit par de fortes qualités relationnelles, avec un grand sens du dialogue et de l’écoute. J’ai un caractère volontaire et enthousiaste se traduisant par une forte implication dans les missions qui me sont confiées. J’aime les environnements stimulants et suis ouverte aux autres cultures.



Aguerrie aux rythmes soutenus, je sais mener de front de multiples demandes en toute autonomie en gardant le sens des priorités. Mon sens de la diplomatie m’est très utile dans mes missions de coordination et de rôle pivot auprès d’interlocuteurs aux profils très variés.



Mes compétences :

Publicité

Communication événementielle

Communication externe

Communication online

Communication offline

Production audiovisuelle

Stratégie de communication

Recommandation du plan media