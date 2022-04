Florence CHAUVIN

Après plusieurs années en tant que formatrice et chargée d'insertion professionnelle, j'ai pu évoluer sur des fonctions RH diverses depuis 5 ans.

Passionnée par ce domaine, je prépare actuellement une licence gestion des Ressources Humaines par correspondance qui me permettra de développer et valider mes connaissances. Mon objectif est de rejoindre les équipes d'une entreprise à petite ou grande échelle dans laquelle je pourrais m'investir dans les missions RH.