Florence CHAVET

Je possède une expérience de 10 ans dans le commerce, et 20 ans dans le domaine tertiaire : secrétariat, comptabilité, accueil physique te téléphonique



Je suis actuellement en formation gestionnaire de Paie chez Retravailler dans l'Ouest sur Le Mans et je cherche un stage sur deux périodes : du 07 au 25/11/2016 et du 30/01/17 au 27/02/17, donc si vous avez quelque chose à me proposer n'hésitez pas.



Mes compétences :

Réalisation de planning

Rigueur

Sens de l'initiative

Gout pour les chiffres

Participation au recrutement

Méthodique