Florence CHAVET

Passionnée, j ai aujourd’hui presque 7 ans d'expérience en marketing dont 2 ans en développement de produits, 3 ans en Trade et plus récemment depuis 1 an et demi en filiale, sur le marche français.

Je souhaite, aujourd'hui, poursuivre cette voie dans la fonction marketing.



Je possède diverses expériences en marketing développement dans 2 secteurs différents mais très proche: la cosmétique et la lingerie.

J'ai passé un an et demi au sein du groupe Coty avant d'intégrer le groupe DBA depuis juillet 2008. A ce titre, en relation directe avec les directeurs marketing et les chefs de groupe, j’ai travaillé sur des marques internationales aux valeurs bien distinctes, telles que Pierre Cardin, Esprit, Kate Moss puis Miss Sixty parfums. Et dans l univers de la lingerie sur les marques Playtex, Wonderbra et Dim.



Je suis créative, rigoureuse, persévérante et passionnée



