Florence CHENOT

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES:

recrutement et mise en poste

Suivi du personnel

Encadrement

Gestion des litiges/conflits



CONTRIBUTION AU BON FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE D'UN SERVICE

Gestion administrative (tickets restaurant, note de frais)

Élaboration, gestion et suivi de planning, plan de charge

Gestion-facturation

Mise en place de process

Organisation de déplacements



COORDINATION DE LA RÉCEPTION A LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS D'UN SERVICE EN RESPECTANT LES PROCÉDURES

Communication avec divers interlocuteurs internes( interface avec les services: paie, comptabilité, gestion et les collaborateurs.) ou externes ( contact avec les fournisseurs: agence de travail temporaires, voyagistes, loueurs de voiture..ou les clients).

Respect de la confidentialité des informations traitées



ENCADREMENT ET FORMATION DE PERSONNEL



ÉLABORATION ET SAISIE DE LA PAIE/GESTION FACTURATION



Mes compétences :

Logistique

Organisation

Organisation logistique

Ressources humaines