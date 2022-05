Martine LEFEBVRE

Experte dans les ressources humaines, les projets RH, le juridique, les Relations Sociales, les contentieux.



Au cours de ces 18 années dans le domaine RH, j'ai appris à maîtriser les outils de gestion des ressources humaines (projets RH), à gérer la paie, le recrutement, le disciplinaire, le support juridique au niveau des managers, à traiter les conflits individuels et collectifs, à accompagner les changements stratégiques de la direction générale, à proposer des solutions adaptées pour anticiper les conflits et à maîtriser les relations sociales (CE,DP,CHSCT,NAO).



Vous souhaitez intégrer un service en Ressources Humaines ou échanger sur des problématiques, je suis disponible pour vous présenter notre beau métier et échanger.



Mes compétences :

Chsct

Conseil

Contentieux

Disciplinaire

IRP

Juridique

Négociation

Projet RH

Recrutement

Ressources humaines

Support