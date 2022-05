Martine LEFEBVRE

Je suis comptable polyvalente, j'ai évolué essentiellement dans le secteur de l'industrie pharmaceutique et cette expérience m'a amenée à me professionnaliser.



Mes principales missions de mon parcourt professionnel sont:



-Responsabilité d'un poste de 2730 clients et du recouvrement avec le management d'une équipe de 2 personnes.

-Responsabilité de la fiscalité et des immobilisations.



-Responsabilité de la trésorerie pour un groupe de six sociétés.



-Responsabilité de l'ensemble de la comptabilité et fiscalité d'une entreprise de 10 personnes d'un Groupe International.



Le fait d'avoir occuper différentes fonctions, m'a permis de développer de solides compétences dans le domaine de la comptabilité et finance.



Mon objectif professionnel est d'occuper un poste d'adjointe au chef comptable, de comptable unique, de comptable générale ou de responsable de recouvrement en contrat intérim ou CDD.



Mes compétences :

Comptabilité

déclarations fiscales

Encadrer

Encadrer une équipe

Recouvrement

Trésorerie