Gerald BALAIRE

J'ai ajouté à mes compétences techniques de mes débuts, le plaisir de la création d'entreprise, la prospection commerciale et le mangement des hommes.

Opiniatre et passionné, J'ai mené ma carrière en partageant avec mes collaborateurs le plaisir de réussir et de vaincre l'adversité.



Mes compétences :

Gestion du stress

Gestion budgétaire

Management

Gestion de la relation client