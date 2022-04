Florence CHIARADIA

De formation commerciale et chargée clientèle dans le financement automobile.

Durant 2 ans, au pôle gestion administrative des financements, j’ai contribué à la gestion, le suivi, l’optimisation d’un portefeuille de 800 clients Grands Comptes, jusqu’à la facturation des fins de contrats.

C'est au service relation clients, et durant 5 ans, que mes connaissances et mes compétences acquises en gestion administrative m'ont permis de développer et adapter un nouveau progiciel permettant la régularisation massive des impayés Grands comptes.

Mon aisance téléphonique mais également relationnelle, mon esprit d’analyse, mes qualités organisationnelles et rédactionnelles, alliés à une efficacité certaine dans la gestion des litiges, ont été reconnues par ma hiérarchie.

Forte de ces expériences, j'ai souhaité intégrer l'Agence commerciale d'Orvault, afin d'élargir mes acquis techniques, et participer au développement de nos actions commerciales, mettant en évidence mon sens du relationnel.

A cette occasion, j'ai géré et animé en binôme des points de ventes, conseillé et proposé des produits de financements adaptés,négocié des taux, monté et analysé des dossiers de financements jusqu'à leur acceptation ou leur refus.



Mes compétences :

Adaptabilité

Analyse et synthèse

Commerciale

Conseil

Discrétion

Ecoute

Esprit d'analyse

Gestion des litiges

LITIGES

Pédagogie

Secretariat

Secrétariat courant

Sens de l'écoute

Sens de l’écoute

Sens des priorités

Synthèse