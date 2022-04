Florence CHOUREAU

Vous opérez dans le domaine de l’innovation technologique ou du développement durable et cherchez à donner une nouvelle dynamique à vos activités ?



Je suis curieuse de découvrir les enjeux de votre stratégie de développement !



Passionnée par le travail en réseau, ayant une vision stratégique ainsi que d’excellentes aptitudes à la communication, je suis confiante en ma capacité à vous accompagner dans la valorisation de votre savoir-faire et la construction de nouveaux partenariats B2B à forte valeur ajoutée.



Au bénéfice d'une solide expérience en matière de gestion et promotion de projets technologiques au sein d'environnements multidisciplinaires et multiculturels, je souhaite mettre mon expertise, mon inventivité et mon dynamisme au service de la réalisation de vos objectifs de croissance tant sur le plan local qu’international.



Rencontrons-nous et parlons de vos challenges !



Mes compétences :

Spécifications fonctionnelles

Cartographie SIG

Mind Mapping

Business Analysis

Esprit d'équipe

Communication interne

Business development

Relations Publiques

Organisation d'évènements

Marketing

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Coordination de projets

Prospection commerciale

Communication externe

Business Process Management

Gestion de projets internationaux

Web

Développement de partenariats

Formation

Esprit d'initiative

Réseaux sociaux

Rédaction

Dynamisme