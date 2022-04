Florence CHRETIEN

Ma curiosité, mon adaptabilité et mon professionnalisme sont des atouts qui m'ont été profitables dans toutes mes expériences.

Il me parait aujourd'hui essentiel de ne pas s'appuyer sur ses acquis mais plutôt d'être en veille permanente et de savoir assurer son employabilité.

La formation de Responsable en Ressources humaines qui j'ai préparé en alternance avec le Centre Social de l'Archipel m'a permis d'élargir mes connaissances et de compléter mes compétences dans les domaines qui interviennent dans toute la "vie" des collaborateurs d'une organisation.



Mes compétences :

Informatique

Comptable

Paie

Secretariat

Droit du travail