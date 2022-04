Florence CHRÉTIEN

Je suis intéressée par des contacts professionnels issus:

- De la sphère publique: collectivités territoriales,intercommunalités, sociétés d'économie mixte,

- Des chambre consulaires: Départements conseils aux entreprises et affaires internationales des chambres de commerce et d'industrie, euro-info centres...

- Offices de tourisme et structures impliquées dans l'économie touristique et le développement local

- Des bureaux d'études/cabinets de conseil aux collectivités en urbanisme ou ingénierie européenne,

-Des entreprises ou partenaires du secteur Bâtiment et Travaux Publics:fédérations professionnelles, organismes collecteurs agrées de la formation professionnelle continue dans le BTP,groupements d'employeurs par l'insertion et la qualification dans le BTP...



Mes compétences :

Economie

Ingénierie

Ingénierie de projet

Enseignement