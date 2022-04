Céline BAILLEUL PHOTOGRAPHIES

Artiste Photographe

http://www.celinebailleulphotographies.com/

https://www.facebook.com/celinebailleulphotographieS (un petit like et un partage sont toujours les bienvenus).





Photographe professionnelle - Reportage Mariage - Portrait - Maternité - Evénementiel - Spectacle - Sport - Vignoble - Culinaire - Entreprise - Illustration - Industriel - Édition - Immobilier.

Je réalise des photographies destinées à l'édition et Internet.

Mon site Internet n'est qu'une petite vitrine de ce que je fais.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez un projet.



Mes compétences :

Photographie

Publicité

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop

Graphisme

Reportage

Macrophotographie

Retouche photo