Hervé CHOREN

Je travaille pour de nombreux médias français dont le groupe France Télévision, mais aussi pour des chaînes de la TNT, magazines ou infos en continue, ainsi que pour des chaînes cryptées. J'ai aussi travaillé pendant 3 ans comme journaliste enquêteur à la RTBF. J'interviens également pour des médias de la presse nationale, mensuelle, hebdomadaire et quotidienne, puis pour de nombreux médias internationaux d'infos. J'ai toujours eu des reportages à effectuer et n'ai jamais connu jusqu'à présent de période d'inactivité. Je pense avoir prouvé au cours des années, ma compétence professionnelle en tant que journaliste indépendant et c'est pour cela que de nombreux patrons de rédaction font appel à mes services pour une information vérifiée, juste, dans un esprit indépendant. Je maîtrise parfaitement l'anglais, l'espagnol et l'arabe. J'ai effectué de très nombreux séjours en Angleterre, aux USA, au Japon, ainsi qu'en de nombreux pays arabes, en Chine et en Israël.



Mes compétences :

Audiovisuel, rédactionnel, photo-reportage

Dynamique

Organisé

Disponible polyvalent