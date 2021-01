Florence CHRISTOPHE

DOMAINES DE COMPETENCES



Accompagnement vers l’insertion : du projet professionnel vers le stage ou l’emploi

 Réaliser un bilan professionnel, élaborer et/ou valider l’adéquation du projet professionnel / marché du travail

Passation et restitution du Test SOSIE

 Connaître les Techniques de Recherche d’Emploi, les institutions et les dispositifs externes et universitaires



Gestion de projets et communication

 Participer à la définition des orientations politiques et stratégiques de l’établissement et du service (état des lieux)

 Créer et mettre en place une structure d’aide à l’insertion, définir les actions et structurer le service (BAIP)

 Mettre en œuvre une politique de stage-emploi (supports de communication, documents de synthèse et d’enquêtes)



Formation, animation et mise en œuvre d’actions pédagogiques (insertion, VAE, FC, méthodologie, logistique)

 Organiser, mettre en place et animer des ateliers, des séances d’information sur la recherche de stage ou d’emploi, groupe de travail réalisé en collaboration avec le Service de la vie étudiante et les enseignants sur le Projet professionnel

 Réaliser une ingénierie de formation et de pédagogie, recrutement ; sélection et suivi en entreprise des stagiaires

 Effectuer une veille sur l’évolution des techniques et du marché de l’emploi

Création, entretien, développement d’un réseau, travail en équipe et communication

 Travailler en équipe et en réseau (interne, domaine public, privé, associatif, entreprises…) pour initier des partenariats



Mes compétences :

Gestion de projet

Accompagnement

Formation

Conseil