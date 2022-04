Florence CLAVIER

Passionnée du web lors de mon emploi dans une société de décorations de Noël, je cultive alors mes connaissances pour devenir webmaster auto-didacte. Forte de mon expérience, je me lance en 2009 avec un graphiste qui m’accompagnera durant 3 ans.

Mon savoir faire et ma rigueur sont mes maîtres mots. Ma ténacité me permet d’aller toujours plus loin.

C'est pourquoi en 2013, après une envie grandissante d'en savoir plus sur le web, j'ai décidé d'entrer au sein de l'école Cifacom pour compléter et agrandir mon habileté de développeuse. Par la suite à Hetic et finir mon cursus de Bachelor Chef de projet Web developper en septembre 2015.



Mes compétences :

Javascript

JQuery

PHP

PC

MAC

Illustrator

Power point

Excel

Word

MySQL

Html/css

Photoshop

Drupal

Wordpress

Prestashop

Flash

Git

Ruby