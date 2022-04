Florence COCONNIER

Forte de plus de 10 ans d'expérience professionnelle, j’ai eu l’opportunité d’évoluer sur différentes fonctions du métier de contrôleur et ce sur différentes entités (activité Commerciale, activité Librairies, activité Editoriale et Presse) au sein du Groupe Flammarion.

Mon expérience m'a amenée à développer rigueur, autonomie, esprit de synthèse et une grande réactivité. Au-delà des compétences techniques inhérentes à ma fonction et des différentes taches propres au métier (clôtures, budget, reporting, analyses, études), je suis devenue le principal interlocuteur financier des dirigeants pour lesquels j’interviens.

J’ai aujourd’hui une mission de conseil et suis garante du bon respect des procédures internes. J’évalue et contrôle la rentabilité des deux filiales et nous réfléchissons ensemble à son optimisation par le biais de projets d’investissement ou d’actions correctives à court et moyen terme. Je mets en place de nouveaux outils d’analyse pour aider au pilotage de l’activité. Je suis également responsable du reporting et en assure la communication et l’analyse tant vers notre actionnaire que vers les dirigeants.

Reconnue pour mon enthousiasme et mon adaptabilité, j’ai construit des relations de confiance avec les membres du service financier mais également avec les opérationnels.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Business Objects

SAP (CO, FI, BW, MM)

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint