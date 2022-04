Gilles LUCAS

L'éco-organisme VALDELIA est une SAS à but non lucratif, créée par des fabricants de mobilier professionnel pour répondre à la réglementation Grenelle 2 et plus particulièrement à la REP Meubles.



Valdelia est un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics.



Afin de répondre à la réglementation, VALDELIA assure la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets de mobilier professionnel sur le territoire national :



mobilier de bureau,

mobilier technique,

mobilier pour Cafés, Hôtels, Restaurants,

mobilier pour Collectivités (scolaire, santé, loisirs, culture, commercial)…



Ne payez pas deux fois pour évacuer et recycler votre mobilier.



Je vous invite à regarder le film de présentation Valdelia et je reste a votre disposition pour tout renseignement complémentaire .



http://www.youtube.com/watch?v=9I7agDRCyRc



