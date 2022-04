Gilles LUCAS

Avant, c'est une carrière dans différents métiers de la banque,expériences acquises, pour l'essentiel, dans une banque régionale :

- comptabilité et contrôle de gestion,

- marchés financiers y compris marchés dérivés,

- animation et accompagnement de réseau, particuliers et gestion de patrimoine, chroniques économiques et de marchés sur les ondes...



L'actualité, c'est :



- le conseil en gestion de patrimoine sous la bannière "le réducteur d'impôt", auprès des personnes physiques et personnes morales.



- c'est aussi une activité de mandataire de courtier en opérations de banque et de crédits: financement d'une acquisition immobilière ou rachat de crédit fait à un taux plus élevé.



Mes compétences :

Assurance

Banque

Banque assurance

Conseiller financier

Défiscalisation

Education

Épargne

Finance

Immobilier

Investissement

ISF

Prévoyance