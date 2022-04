André RIHET

Travail temporaire, recrutement CDD-CDI, CDI Intérimaires



Notre expérience et la relation partenaire que nous entretenons chaque jour nous permet d’accompagner les entreprises à trouver les bonnes compétences et saisir les opportunités d’emploi pour nos collaborateurs intérimaires.

Ainsi, notre approche professionnelle garantit la parfaite adéquation entre besoins et exigences de chacun.

Acteur engagé, nous contribuons à rendre le marché du travail ouvert à tous.



Notre agence vous accompagnera dans les métiers de l’industrie, de l’ingénierie, de la logistique et des services.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Management

Développement commercial