Vincent DESMONTS

Je suis journaliste auto depuis plus de 10 ans.



Après une brève incursion dans le secteur du développement de sites web, j'ai co-fondé en 1999 le site LeQuotidienAuto.com, en coopération avec le groupe Nouvel Observateur. À l'époque, il s'agissait d'un des tous premiers sites web traitant d'actualité automobile.



J'ai ensuite entamé ma carrière de pigiste en collaborant à Auto Live, L'Automobile Magazine, L'argus...



En 2005, j'ai été nommé Rédacteur en chef adjoint sur le lancement d'un nouveau magazine : Auto Turbo, dérivé de l'émission "Turbo" diffusée sur M6. J'ai pu collaborer au numéro zéro et à la réalisation du numéro 1, avant que le projet ne soit transféré dans un autre groupe pour des raisons stratégiques.



J'ai donc repris ensuite ma carrière de pigiste, en élargissant mes collaborations (Motorlegend.com, Étoiles Passion, Auto Plus, l'Auto-Journal) et mes compétences. J'ai notamment développé un savoir-faire en matière de photographie, ainsi que mon aisance devant la caméra en enregistrant des sujets vidéo pour Motorlegend.com.



Vous pouvez vous en faire une idée en visualisant mon portfolio sur mon site web : http://www.desmonts.net



Passionné par les nouvelles technologies, je suis présent et actif sur Twitter (http://twitter.com/VincentDesmonts ). Je réalise souvent des "live-tweetings" des événements auxquels j'assiste.



Sur un plan plus personnel, je suis également passionné par la Route 66, à laquelle je consacre un blog : http://www.laroute66.fr .



Mes compétences :

Rédaction

Community management

Communication

Adobe Photoshop

Médias

Journalisme

Web

Automobile