Florence COMBALUZIER

Accroches, argumentaires de vente, slogans, dossiers de presse, dossiers de production, pitchs, synopsis, dialogues, jaquettes... Après 7 ans passés au sein du service marketing de Paramount (édition vidéo), une maîtrise en cinéma et littératures antillaises et un diplôme de scénariste (CEEA) j'ai une force : savoir écrire vite et bien.



Mes compétences :

Argumentaires

Audiovisuel

Cinéma

Conceptrice rédactrice

Ecriture

Publicité

Rédaction

rédactrice

Théâtre