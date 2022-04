Florence CONTI

à part ça... c'est un bureau de communication visuelle à part dont le talent particulier consiste à faire émerger le ÇA cette petite chose qui rend votre projet unique !



J'accompagne visuellement le développement des entreprises, des marques, des collectifs et des personnes.

Je travaille sur un axe fondateur de l'identité : trouver sa singularité et en faire une richesse !

Je fais avec ce qui est là, l'idée n'est pas de faire beau mais juste, utilisable, déclinable en tenant compte des évolutions futures (lois du vivant)...



Suivant les cas, j'interviens à différents stades du processus



AUDIT ET MAPPING IDENTITAIRE

État des lieux permettant de rendre visible l'existant de l'organisme



CONSTRUCTION DE LA STRATÉGIE D'IDENTITÉ

Faire émerger sa singularité au milieu des "concurrents", identifier et mettre en place des indicateurs de richesse, positionnement, présentation, montée en puissance...



CHARTE D'IDENTITÉ VISUELLE Print et numérique



RÉALISATION DES SUPPORTS

Print (plaquettes, livres...), numérique (sites, animations, films...), stands, marketing viral…





Mes compétences :

Direction artistique

Stratégie d'identité visuelle