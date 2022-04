Florence COPPEL

9 années d'expérience en assistanat de direction suivies de 8 années en assistanat commercial m'ont permis d'acquérir professionnalisme et adaptabilité.

La réactivé, la rigueur et la polyvalence sont mes atouts majeurs.

A votre disposition pour vous évoquer mon parcours et vous exposer mes compétences et motivations.



Mes compétences :

Bureautique

Secrétariat

Gestion administrative

Prise de notes

Conception-rédaction

Normes rédactionnelles

Informatique

Assistanat commercial

Assistanat de direction