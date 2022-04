Florence COTIN JANICAUD

Cadre dirigeant à GDF SUEZ, je souhaite mettre mes compétences au service du management humain des transformations des organisations. Ainsi, très intéressée par les interactions entre les transformations des entreprises et la gestion des hommes, je suis actuellement détachée à l'Unesco pour développer l'innovation sociale au service de la jeunesse.



Au cours de plus de 20 ans dans l'énergie, j'ai effectivement construit un profil de spécialiste de la stratégie et de la modernisation des entreprises, ayant eu la chance d'exercer plusieurs métiers dans des contextes organisationnels variées, en France comme à l'étranger ( > 10 ans à l'international). Animée par l'envie de faire bouger les lignes, je sais mettre en oeuvre capacité à mobiliser, sens relationnel et ténacité pour y parvenir.



Ayant obtenu récemment le Certificat de l'IFA d'administrateur de sociétés, je cherche un mandat d' administrateur pour une société ou un fonds d'investissement du secteur de l'énergie.



Mes compétences :

Corporate communications

International

ERM

Corporate finance / M&A

Stratégie d'entreprise & organisation

Management d'équipes

RSE & Diversité

Management du changement

Management transversal / projets / filière