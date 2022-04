Carine HAMEL

Mariée et mère de 3 enfants (15-13-11 ans), je suis Marseillaise d'origine (le nordiste de la famille étant mon Père, né en Avignon. Après 20 ans passés en Région Parisienne (Ville d'Avray, Versailles et Paris), nous avons navigué depuis 1990 entre le Vaucluse (Orange), la Charente (Cognac) et les Bouches du Rhone (Grans - à 20 mn ouest d'Aix en Provence).

Sur le plan professionnel, j'ai acquis une solide expérience en achat de projets industriels complétée par mes activités actuelles de construction des offres techniques et commerciales, miroir de la fonction achat.

Je manage une équipe de 12 personnes. Mes qualités dominantes seraient l'organisation, le management, l'action, ainsi, je crois, qu'un bon relationnel basé sur l'écoute.



Mes compétences :

Achats

Commerciales

Conseil

Nucléaire

Offres commerciales

Technique

Vente