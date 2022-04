Florence COURNIER

"Office Manager" ? C'est un bouquet de compétences et une harmonisation de valeurs.

Plus concrètement : un bras droit, un œil neuf, un nez, un pilier, une solution... un sportif aussi !



Je suis une responsable qualité conservant une attitude positive en toutes circonstances tout en interagissant avec des clients exigeants. J'ai la minutie de la fourmi, la sagesse de l'ours, la sécurité du loup, la puissance du cheval.



Mes principaux axes de compétences :

► Le pilotage et le management des collaborateurs,

► Le respect de la satisfaction des clients et des parties intéressées,

► L'Optimisation et participation aux plans d'actions commerciaux

Mes différents secteurs d'activités phares :

► La formation continue et initiale,

► Le contrôle automobile,

► L'alimentaire,

► L'hygiène

Mes principales satisfactions :

► Participer au développement de l'entreprise,

► S'enrichir auprès des collaborateurs de l'entreprise,

► S'améliorer et améliorer les valeurs de chacun.



Mes compétences :

Audit

Bookkeeping

Continuous Improvement

ISO 900X Standard

Risk Analysis

Google Drive

Microsoft Access

Sphinx Software

Hygiène des aliments

Normes ISO

Gestion de la qualité

Distribution Alimentaire

Formation continue

Communication externe

Management commercial

Pédagogie

ERP

Communication interne

Conseil en management

Audit interne

Organisation du travail

Relations clients

Amélioration continue