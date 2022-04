Florence COURT

Faire d'une passion un métier passionnant !



Relooker le mobilier du quotidien pour le rendre plus séduisant, plus tendance, plus gai et surtout plus personnel

L’adapter à votre intérieur, à vos envies, tout en restant fonctionnel

Faire de chaque objet une pièce unique en lui donnant une nouvelle peau où l’image révèlera votre fantaisie.

Des images acidulées de notre enfance à celles plus corrosives de l’actualité, des couleurs de Bollywood aux graphismes contemporains sobres et distingués, il n’y a pas de limite dans l’univers visuel très déco que je vous propose.



Souvent chinés, les objets choisis sont généralement en bois. Avant toute transformation le support est décapé, préparé, puis les images sont sélectionnées et collées avec précision. L’ensemble est recouvert de plusieurs couches de vernis pour une utilisation quotidienne résistante à l’usure.



Les produits utilisés pour rénover et protéger le mobilier portent l’Ecolabel Européen, ils respectent l’environnement et sont répertoriés comme non toxiques par la Directive 1999/45/CE.



Mes compétences :

Art

Artiste

Décoration

Home staging

Relooking

Assistanat de direction