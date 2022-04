Florence COWEZ

J'ai créé ma société de services administratifS à domicile il y a moins de 2 mois, suite à un licenciement économique, l'envie m'est venue de me mettre à mon compte.

Forte d'une expérieuce de 18 années, dans une grande entreprise où l'évolution a été crescendo (assistante commerciale, assistante SAV, assistante d'agence, assistante de région), et en début de carrière dans un cabinet juridique, je suis à même de pouvoir proposer à mes clients un service administratif diversifié.

De formation Bac + 2 et titulaire d'un BTS de Secrétariat de Direction (Option comptabilité), mes bases ont été renforcées par mon expérience professionnelle.



Mes compétences :

Administratif

Autonomie

Commercial

consciencieuse

Contrôle de gestion

facturation

Recouvrement

Ressources humaines

Rigueur

Secretariat

Secrétariat de direction