J ai un bon contact, je m adapte rapidement, je suis organisée et rigoureuse. Titulaire d'un bts d assistante de gestion pme pli et d un diplôme d aide soignante je suis à ce jour à la recherche d un emploi en Drôme Ardèche. Poste de préférence administratif et/ou dans le domaine médical mais reste ouverte à toute proposition. J'apprécie apprendre chaque jour un peu plus.