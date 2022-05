Nicolas HÔTE

Je suis en activité professionnelle depuis 24 années, dans le frigorifique et le traitement d’air sur la région lyonnaise.

Mon parcours professionnel d’apprenti frigoriste jusqu’au poste de chef de projets en génie climatique, a accru mes compétences dans ce domaine.



Création d'études:

-relevés de chantier, schémas

-devis, études de prix

-études techniques

-cahier des charges

-recherche et consultation fabricants, fournisseurs et sous-traitants

-achats



Maîtrise des chantier, relationnel MO, MOA, MOE



Gestion de chantier

-planning, suivis de réalisation

-situations prévisionnelles financières

-synthèses, dossiers techniques, qualificatios

-contrôle de gestion

-Dossier Ouvrages Exécutes



Mes compétences :

CVC

Gestion de chantier

Gestion de projet

HVAC

Maintenance

Achats

Relationnel

Chargé d'affaires

Gestion

Bâtiment

BTP