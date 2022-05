Nicolas HOTELIER

Motivé et travailleur, je m'investi fortement dans les tâches qui me sont confiées.



Après l'obtention d'un BAC STG option Mercatique et dans la Distribution après un an d'expérience comme Responsable Adjoint chez Décathlon, j'ai intégré en septembre 2013 le groupe Dell en tant qu'assistant ingénieur commercial sur les grands comptes Publics Ministériels..



Je suis actuellement en poste au sein de la Société Isi Expert en tant qu'Ingénieur d'affaire terrain.



Mes compétences :

Management

Informatique

Négociation commerciale