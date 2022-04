Bonjour,



Etant à la recherche d'un contrat CDD ou CDI, je souhaite intégrer une PME ou un Grand Groupe, toujours à la pointe de l’innovation, dans le secteur des cosmétiques et parfums. Forte de 2 ans et demi d'expériences professionnelles et de plusieurs expériences pendant mes 5 ans d'études supérieures, alternance, stages dans des entreprises du domaine de la beauté telles que Séphora, L’Osmothèque, Parfum D’Empire, Rituals, IFF, Givaudan... cela m’a appris que le domaine des cosmétiques et parfums était celui qui me correspondait.



Ayant des fortes qualités relationnelles et organisationnelles, j’aime tout particulièrement travailler au cœur des équipes, pour coordonner et faire évoluer les projets. Je souhaite intégrer une équipe commerciale pour relever des challenges et être en communication direct avec les équipes terrain et stratégique. Grâce à ma grande réactivité et ma motivation, mon adaptation à tous les environnements est facilitée.



Je reste à votre disposition pour vous évoquer plus en détails mon projet professionnel.



N'hésitez pas à me contacter au 06 62 57 09 73 ou par messagerie: crenn.florence@gmail.com



Cordialement,



Florence Crenn



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Prospection commerciale

Négociation

Communication

Gestion de la relation client

Organisation

Management

Cosmétique