Florence CREUSY

Depuis plus de 25 ans j'exerce cette profession à multiple facettes. Je suis très interressée par le fonctionnement d'une entreprise. Autodidacte, j'ai évolué dans des domaines d'ativités divers et des moyens techniques différents. J'ai organisé et mis en place des procédures adaptées au milieu dans lequel je me trouvais.



Mes compétences :

Transformers

Consolidations